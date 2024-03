Biesse, utile netto 2023 in calo a 12,5 milioni

Biesse

(Teleborsa) -archivia 'esercizio 2023 con un(30,3 milioni di euro nel 2022) ed un EPS di 0,46 euro.I Ricavi netti consolidati sono pari a 785 milioni di euro (-4,6% rispetto al 2022, -5,8% rispetto al 2021), mentre l'EBITDA scende a 77 milioni di euro (-14,9% rispetto al 2022) e l'EBIT prima degli eventi non ricorrenti a 40,4 milioni di euro (47,6 milioni di euro nel 2022). L'EBIT dopo eventi non ricorrenti si attesta a 24,2 milioni di euro (50,7 milioni di euro nel 2022).Al 31 dicembre 2023 ladi Gruppo risultadi euro comprensiva dell’impattodi 25,5 milioni di euro (maggiori debiti) derivanti dall’applicazione dell’IFRS16. Senza gli effetti legati all’applicazione dell’IFRS16 laposizione finanziaria sarebbe pertanto positiva per 118,5 milioni di euro. Nel confronto con l’esercizio precedente, la P.F.N. peggioraper 23,6 milioni di euro (cash flow 2023).