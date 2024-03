d'Amico, nel 2023 utile netto sale a 192,2 milioni dollari

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - ‘Nel 2023(DIS) ha registrato undi 192,2 milioni di dollari rispetto ai 134,9 milioni ottenuti nell’anno precedente. Ildi DIS (esclusi i risultati da vendita navi e le voci finanziarie non ricorrenti, nonché le svalutazioni delle attività da entrambi i periodi) è stato pari a 196,7 milioni nel 2023, rispetto a 139,5 milioni nel 2022.L' EBITDA di 277,6 milioni si confronta con i 226,6 milioni raggiunti nel 2022, mentre il nostroè stato pari a 292,9 milioni nel 2023, rispetto a 147,8 milioni generati nell’anno precedente.nel 2023 sono stati pari a 539, milioni rispetto ai 479,6 milioni nell’esercizio precedente. L'incremento dei ricavi lordi rispetto all’anno precedente è attribuibile principalmente alla maggiore solidità del mercato dei noli. La percentuale di giorni off-hire sul totale dei giorni-nave disponibili nel 2023 (2,2%) è stata leggermente superiore a quella dell’esercizio precedente (2,0%) principalmente per effettodelle tempistiche di off-hire di tipo commerciale e degli interventi di bacino (drydock).Il CdA di DIS ha proposto unlordo di 30 milioni (equivalente a 0,2114 dollari per azione emessa ed in circolazione, al netto delle ritenute fiscali applicabili), soggetto all'approvazione da parte della prossima Assemblea degli Azionisti.