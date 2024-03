Ferretti, crescita adoppia cifra utili e ricavi nel 2023

Ferretti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, che chiude conrispetto ai 996,1 milioni del 2022, un, in aumento di circa il 21% rispetto al 2022 ed un, in crescita del 38% rispetto al 2022., circa in linea con l’anno 2022, e con un significativo aumento rispetto all’anno precedente del segmento Composite yachts specialmente per le imbarcazioni sopra gli 80 piedi. Al 31 dicembre 2023 il portafoglio ordini ammontava a 1.491,1 milioni, in crescita del 15,1% rispetto al 31 dicembre 2022 (1.295,6 milioni).Laal 31 dicembre 2023 era di 281,1 milioni di liquidità netta rispetto a 365 milioni di liquidità netta al 31 dicembre 2022.Proposto unrispetto al 2022, equivalente al 40% dell’utile distribuibile.Annunciata lache conferma la guidance di medio termine: ricavi 2024 attesi a 1.220 –1.240 milioni, in crescita del 9,8%-11,6% in linea con la guidance di medio termine che vede un CAGR del 10% annuo; adjusted EBITDA a 195 – 200 milioni, in aumento del 15,2%–18,2%; adjusted EBITDA margin al 16%–16,1% (+80-90bps).