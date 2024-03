Revo Insurance, nel 2023 utile netto a 10,6 milioni (+70,6%)

Revo Insurance

(Teleborsa) -ha chiuso il 2023 con premi lordi contabilizzati pari a 216,2 milioni, in aumento del 64,6% rispetto all'esercizio precedente, e un utile netto consolidato pari a 10,6 milioni (+70,6%). L'utile netto adjusted è pari a 14,8 milioni.Proposta la distribuzione del primopari a 0,084 euro per azione.confermata a livelli di eccellenza, con un Solvency II ratio di Gruppo al 212,0%, in grado di assicurare il futuro sviluppo del Gruppo nel rispetto dei target di piano."I risultati del 2023 confermano l'eccellenza del nostro modello operativo e ci consentono di guardare ai prossimi anni di piano con ottimismo: abbiamo superato il target di raccolta premi del 2023 e contiamo di avvicinarci nel corso dell'esercizio agli obiettivi di produzione prefissati per il 2025", ha dichiarato l'. "Il nostro approccio al mercato, incentrato su agilità, competenze e tecnologia, ha reso concreta la possibilità di un’offerta assicurativa facile, veloce e altamente personalizzata. Questo ci consente di consolidare sempre più il nostro posizionamento di player di riferimento nei rischi specialty e nei rischi parametrici, al fianco delle PMI e dei professionisti. Inoltre, la solidità della nostra posizione di capitale e la costante generazione di redditività tecnica ci permettono didistribuire il nostro primo dividendo".