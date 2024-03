Venafro, Quinto Raduno Winterline: 80 anni fa il tragico bombardamento del "fuoco amico"

(Teleborsa) - E' un tributoquello pagato daldurante la Seconda Guerra Mondiale con la città diche si appresta a ricordarequandoconfuseroconancheProprio per ricordare quella- dalla quale sono trascorsi esattamente 80 anni - che resta una ferita ancora apertal'Associazione e Museotorna con la 5/a edizione del "una due giorni che parte sabatoper concludersi il giorno dopo,in cui mezzi militari d'epoca e rievocatori in uniforme storica visiteranno i luoghi chiave delle battaglie della(ainfatti, si sviluppò una parte della linea difensiva tedesca denominatasuperata dalle truppe alleate, pur con difficoltà, durante l'inverno delE proprio i combattimenti invernali determinarono il cambiamento del nome della linea del fronte in ""Una manifestazione che va a concludere la serie di eventi commemorativi volti a ricordare il duro passaggio del fronte nele dintorni in quella che fu la prima e vera, come sottolinea il presidente,Contestualmente verrà inaugurato undi 'Liberation Route Europe' donato alda parte dell'omonima Associazione e acquistato grazie al sostegno finanziario dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania per il tramite del Fondo Italo-Tedesco per il Futuro, nell'ambito del progetto "Liberation Route Europe's Trails in Italy", un percorso della memoria internazionale che vedrà anche