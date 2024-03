Almawave sale in Borsa dopo risultati 2023 sopra le attese

Almawave

Alantra

Almawave

(Teleborsa) -a Piazza Affari per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, dopo che ieri sera ha pubblicato , con tutti i principali indicatori"Il gruppo ha annunciato, superando le nostre proiezioni - commentano gli analisti di- I profitti sono stati rafforzati dall'implementazione del Patent Box. I numeri confermano il robusto percorso di crescita di Almawave, ulteriormente rafforzato dalla sua espansione internazionale. Si prevede che la redditività sarà sostenuta dal mix di vendita verso prodotti di proprietà, con rendimenti associati più elevati, grazie allo spostamento dalla linea di business Servizi a quella Prodotti. Ilnell'azienda affinché continui a muoversi in questa direzione".Si muove al rialzo, che, con un. Buoni i volumi, con quasi 800 mila euro di controvalore a metà seduta. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,063 e successiva a 5,313. Supporto a 4,813.