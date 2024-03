Bressanone, da BEI 30 milioni per costruzione centro anziani all’avanguardia

(Teleborsa) -tra la Banca europea per gli investimenti e i comuni diper il finanziamento del nuovo Centro Anziani nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Dallaarriveranno 30 milioni di euro per l’ambizioso progetto del valore complessivo diuddivisi proporzionalmente traattualmente in fase di realizzazione e che sarà operativa entro fine 2025, sorge su un’area di complessivi 14.110 m² e includerà 84 posti letto assistiti nonché 36 posti letto distribuiti in 7 nuclei abitativi con spazi per la riabilitazione, una biblioteca, una mensa, un servizio parrucchiere, un parco giochi, oltre ad un centro sanitario accessibile ai residenti del territorio.Alla grande valenza sociale del progetto - spiega la nota - "si aggiunge quella ambientale. La struttura, infatti, certificata come NZEB (Nearly Zero Energy Building), disporrà di un l'impianto fotovoltaico, isolamento a doppio strato, sistemi di tripli vetri, con un miglioramento del 50% rispetto ai requisiti minimi della regolamentazione energetica nazionale".Le risorse fornite dalla BEI saranno veicolate in cinque tranche alla società Centro Anziani Sovra­comunale Bressanone-Varna-Luson s.c.a.r.l., fondata a questo scopo dal consorzio comunale.della popolazione europea, fornendo una soluzione concreta e sostenibile alla carenza di posti letto di lunga degenza per gli anziani. Con un forte impegno per l'efficienza energetica e l'ambiente, il centro di assistenza per gli anziani di Bressanone, Varna e Luson rappresenta un modello per future iniziative di sviluppo sostenibile nel settore della sanità da replicare in tutto il Paese", ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.Per i sindaci coinvolti“la scelta della BEI di sostenere il progetto è una conferma dell’importanza del nuovo Centro Anziani per le comunità coinvolte: uno spazio all’insegna dell’innovazione, dell’inclusione e dove le categorie più fragili della comunità sono in grado di vivere appieno la socialità e la propria autonomia.”