Iveco al Capital Markets Day alza stime 2024

(Teleborsa) - Al Capital Markets Day , Iveco Group ha aggiornato le prospettive finanziarie per il 2024 e presentato gli obiettivi finanziari per la duratadel Piano. Sia le prospettive aggiornate sia i targets, spiega il Gruppo in una nota, "tengono conto dell'esclusione della Business Unit Fire Fighting Magirus ceduta a Mutares"., l'ebit adjusted è atteso tra 920 e 970 milioni di euro, rispetto ai precedenti 900-950 milioni. I ricavi delle attività industriali sono attesi in calo del -4% rispetto al -5% stimato in precedenza, l'adjusted Ebit tra 790 e 840 milioni (da 770-820 milioni). Restano invariati il free cash flow atteso tra 350 e 400 milioni e gli investimenti pari a un 1 miliardo di euro.Ilprevede per il 2026 ricavi netti di 17 miliardi (16,5-17,5 miliardi la stima del precedente piano industriale 2022-2026), un adjusted Ebit margin del 6-7% (dal 5-6%), investimenti al 6-7% dei ricavi per l'arco del Piano (dal 5%), un free cash flow 2026 di 600 milioni (da 500 milioni) e di 900 milioni al 2028. L'utile netto adjusted 2026 è atteso a 700 milioni (da 600-800 mln), per il 2028 a 900 milioni, l'utile per azione a 2,4 euro per il 2026 (non confrontabile con stime precedenti) e superiore ai 3 euro per il 2028.Le previsioni - si legge - "si basano su ipotesi conservative di evoluzione dello scenario macroeconomico, assumendo un tasso di interesse base flat rispetto ai livelli del 2023, e considerando l'evoluzione del mercato in linea con le aspettative del settore e una politica dei prezzi in linea con i mercati".