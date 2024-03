Enel al fianco dei neopapà: 20 giorni di congedo retribuito e aiuti

(Teleborsa) - Oggi,Quale occasione migliore per sostenere i genitori e la condivisione dei compiti di cura dei figli. Proprio in occasione di questa giornata, ilha presentato alcune misure da promuovere,Enel riconosce ai padri ulteriori dieci giorni di permesso retribuito in aggiunta al congedo obbligatorio previsto dalla legge, per un totale di 20 giorni che salgono a 30 in caso siano nati dei gemelli.Inoltre durante il congedo di maternità obbligatorio è previsto un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, grazie all'integrazione del 20% da parte di Enel oltre all'assegno dell'Inps che copre l'80%.Misure migliorative aziendali riguardano anche i periodi di congedo parentale, fino ai 6 anni e fino ai 12 anni del bambino. In particolare per un mese, alla madre o al padre, in alternativa tra loro, viene riconosciutaPer la malattia del figlio di età tra i 3 e i 12 anni, poi, sono garantiti 10 giorni di permesso non retribuito all'anno. La lavoratrice madre o, a determinate condizioni, il padre, hanno inoltre diritto,Un aiuto economico è previsto inoltre in caso di iscrizione dei figli fino a 3 anni di età al fondo pensione dei dipendenti Enel Fopen, con un versamento di 200 euro una tantum, a carico dell'azienda, sulla posizione di ciascun figlio.In Italia,- il periodo di astensione dal lavoro facoltativo dopo la nascita di un figlio - anche alle coppie omogenitoriali unite civilmente, per offrire ai loro bambini le stesse opportunità di tutela riservate ai figli delle coppie eterosessuali.