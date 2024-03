Growens, risultato ante imposte 2023 negativo per 3,7 milioni

Growens

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 condi Euro, mostrando un decremento di 1,9 milioni di Euro (-2%) rispetto al precedente esercizio. Tale risultato è influenzato dalla(Software-as-a-service) di oltre il 16%, per una incidenza di circa il 14% sui ricavi complessivi, controbilanciato dalla(Communication-Platform-as-a-Service), per una incidenza dell’84% circa sul totale dei ricavi.di Euro, mentre il Gross Profit supera 14,8 milioni di Euro, per una incidenza sui ricavi di circa il 20%, in crescita del 19% rispetto al 2022.di Euro, dopo ammortamenti per circa 3,1 milioni di Euro, in crescita di oltre il 12%.dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023Laconsolidata al 31 dicembre 2023 è negativa (cassa) per 42,1 milioni di Euro, e risulta sostanzialmente non comparabile con la posizione di cassa pari a 66 migliaia di Euro al 31 dicembre 2022.