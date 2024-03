Immsi, EBITDA record di 308 milioni nel 2023. Dividendo totale di 4 centesimi

IMMSI

Piaggio

(Teleborsa) -, holding di partecipazione della famiglia Colaninno che include i marchie Intermarine, ha chiuso ilconconsolidati pari a 2.021,1 milioni di euro ((-4,9% rispetto a 2.126,1 milioni di euro nel 2022),pari a 307,8 milioni di euro (il miglior valore mai raggiunto, in aumento del 7,1%),al 15,2% (13,5% nel 2022) e unper 54,9 milioni di euro (63,9 milioni nel 2022) con quota dei minorities pari a 35,8 milioni (36,8 milioni nel 2022).L'(PFN) al 31 dicembre 2023 risulta pari a 827,4 milioni di euro (-731,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022). Nel 2023 il Gruppo ha consuntivatoper 176,6 milioni di euro (154,5 milioni di euro del 2022)."Nell'esercizio 2023 il Gruppo Immsi ha incrementato la profittabilità, raggiungendo marginalità molto interessanti", commenta la società in una nota, sottolineando che "nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico ancora complesso, il Gruppo proseguirà il proprio percorso di crescita mantenendo un, per rispondere in modo agile ed immediato alle sfide del 2024".Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di distribuire undi 2,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 1,5 centesimi di euro pagato il 22.11.2023, data stacco cedola 20.11.2023), per undell'esercizio 2023 di 4 centesimi di euro, pari a complessivi euro 13.621.200. La data di stacco della cedola n. 16 è il giorno 20.05.2024, record date 21.05.2024 e data di pagamento 22.05.2024.