Reway eserciterà l'opzione call sul 30% di Gema

Reway Group

(Teleborsa) -, operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha siglato l’accordo per l’esercizio dell’opzione Call sul residuo 30% di Gema., tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario.L’esercizio dell’Opzione – per un- avverrà entro il 30 maggio 2024, con ampio anticipo rispetto alla data possibile indicata nell’Accordo di Investimento comunicato in data 13 ottobre 2023 (che la fissava all’approvazione del bilancio d’esercizio di Gema al 31 dicembre 2025).La decisione da parte del Top Management di Reway Group di consolidare ulteriormente la propria partecipazione nella società controllata Gema, salendo al 100% del capitale sociale della società, è stata presa alla luce del buon andamento aziendale di Gema e della volontà della proprietà precedente di interrompere il proprio ciclo all’interno della stessa.Tali circostanze hanno consentito di raggiungere un rapido accordo e, da una parte di anticipare appunto l’acquisto del 30% rimanente, dall’altra di rinegoziare la struttura complessiva del Conguaglio Prezzo (come definito nel comunicato stampa dello scorso 13 ottobre 2023), ottenendo per Reway Group un significativo vantaggio economico, pari a una riduzione del 50% dello stesso rispetto ai 48,6 milioni di euro inizialmente previsti, equivalenti al Capitale Circolante Netto (CCN)effettivo registrato da Gema alla data del Closing, avvenuto lo scorso 21 novembre 2023 (si ricorda che, come comunicato lo scorso 13 ottobre 2023, il CCN stimato alla Data del Closing era pari a 47 milioni di euro).Alla luce di tale accordo, il controvalore complessivo dell’operazione di acquisizione della Gema, risulta essere pari a 113,5 milioni di euro (in luogo dei 138 milioni di euro inizialmente previsti), così risultanti: Enterprise Value della target pari a 89,2 milioni di euro (63 milioni di euro per il 70% e 26,2 milioni di euro per il 30% residuo); Conguaglio Prezzo, pari a 24,3 milioni di euro (in luogo dei 48,6 milioni di euro inizialmente dovuti e calcolati appunto sul valore del CCN effettivo di Gema registrato in data 21 novembre 2023).I 26,2 milioni di euro relativi all’Opzione che saranno corrisposti a titolo di prezzo per il residuo 30% di Gema, entro il 30 maggio 2024, saranno finanziati interamente tramite indebitamento bancario di medio-lungo periodo. L’approvazione del contratto di finanziamento da parte degli organi competenti degli istituti di credito costituisce condizione sospensiva dell’esecuzione dell’Opzione.Il Conguaglio Prezzo di 24,3 milioni di euro sarà invece corrisposto ai venditori di pari passo all’incasso di determinati crediti commerciali presenti nel CCN di Gema e sarà corrisposto con risorse proprie nei prossimi 48 mesi, come originariamente specificato nell’Accordo di Investimento comunicato lo scorso 13 ottobre 2023.