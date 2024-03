Solaris chiude un round Serie F da 96 milioni di euro

(Teleborsa) -, società tedesca attiva nel mercato del Banking-as-a-Service, ha chiuso un. L'attuale round consiste ine in una garanzia finanziaria fino a 100 milioni di euro di capitale equivalente. Solaris utilizzerà i fondi per integrare il programma di carte di credito ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), rafforzare il proprio capitale di base e investire nella resilienza della propria piattaforma, si legge in una nota."Questa è una pietra miliare significativa per Solaris nel nostro- ha commentato il- Il finanziamento sottolinea l'alto livello di fiducia che i nostri investitori hanno nella trasformazione della nostra azienda. Il 2024 segna un nuovo e brillante capitolo per Solaris in cui ci impegneremo a realizzare le nostre priorità aziendali, a migliorare l'offerta di prodotti per i nostri partner e a fare della compliance sempre di più il nostro punto di forza".Il closing è stato guidato da SBI, uno dei primi investitori strategici di Solaris, e. Nel settembre 2022, Solaris si è assicurata un accordo a lungo termine per diventare partner di ADAC per le carte di credito in co-branding, emettendone più di 1,2 milioni. Nel luglio 2023, Solaris ha chiuso il primo round di finanziamenti della Serie F per un valore di 38 milioni di euro, anch'esso guidato da investitori esistenti, e i fondi sono stati utilizzati per rafforzare la governance e per affrontare il difficile contesto di mercato.