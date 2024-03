Indennità vacanza contrattuale anche ai precari a marzo. Anief “Possibile recuperare arretrati fino a 3 mila euro”

(Teleborsa) - Anief avvia i ricorsi per il riconoscimento dell’anticipo contrattuale 2022-24: richiede dunque l’aumento dell’Indennità di vacanza contrattuale (+63 euro) pagato anche ai precari nel cedolino di marzo.Adesione a campagna recupero – in attesa della sottoscrizione del Ccnl 2022/2024 – dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale liquidata mensilmente negli stipendi a decorrere dal 1° aprile 2022 secondo l’aggiornamento Nadef per l’indice del tasso di inflazione programmata 2022, per il tasso previsionale 2023 e per il recupero della validità giuridica ed economica dell’anno 2013.Adesione a campagna recupero – in attesa della sottoscrizione del Ccnl 2022/2024 – dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale liquidata mensilmente negli stipendi a decorrere dal 1° aprile 2022 secondo l’aggiornamento Nadef per l’indice del tasso di inflazione programmata 2022, per il tasso previsionale 2023 e per il recupero della validità giuridica ed economica dell’anno 2013.Ricorso per il riconoscimento dell’anticipo contrattuale 2022-2024 una tantum al personale docente, Ata ed educativo precario. È possibile recuperare fino a 1.500 euro.