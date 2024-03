Mercati deboli. Milano sulla parità con rally Terna e calo Poste Italiane

Kering

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, in attesa della. Sempre sul fronte della politica monetaria, Christine Lagarde ha detto che la Banca centrale europea non può impegnarsi a tagliare i tassi di interesse secondo un percorso prestabilito, anche dopo aver iniziato a ridurre i costi di finanziamento.Spiccano i, dopo che il colosso franceseha lanciato un, prevedendo un calo dei ricavi del 10% nel primo trimestre guidato da Gucci.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.154,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 82,1 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +127 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,67%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,73%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.245 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.394 punti.Senza direzione il(-0,14%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,54%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,28%, dopo la presentazione del nuovo piano industriale , il più grande della storia dell'azienda per investimenti),(+0,95%),(+0,91%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,81% (dopo la presentazione del piano che vede l'utile 2028 a 2,3 miliardi di euro e un dividendo a non meno di 1 euro dal 2026). Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,68%),(+1,83%),(+1,71%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,34%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,44%.