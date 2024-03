Assoclearance, approvato Bilancio 2023 ed eletti nuovi Organi Associativi: Palombelli confermato Presidente

(Teleborsa) - Si è tenuta, sotto la presidenza di, l’Assemblea ordinaria e straordinaria di, l’associazione che gestisce su incarico dello Stato italiano il coordinamento nell’assegnazione degli slot negli aeroporti. L’Assemblea, alla quale hanno preso parte i sei vettori aerei italiani ed esteri e i sedici entiche aderiscono all’Associazione. ha approvato il bilancio consuntivo dell’Associazione per l’esercizio finanziario 2023 ed ha proceduto al rinnovo per il triennio 2024-2026 degli Organi elettivi, confermando all’unanimità Fausto Palombelli Presidente e Coordinatore slot aeroportuali in Italia ai sensi del Regolamento (CEE) n. 95/93, e in considerazione della sua lunga esperienza nell’industria aeronautica, sia in ambito vettori aerei che nella gestione aeroportuale.È stato anche rinnovato il, con Olimpia Denise Scafidi e Aldo Schmidnominati Vice Presidenti e Paolo Sgaramella e Antonio Palumbo Consiglieri. Rinnovate anche le cariche del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.Nel corso dell’, Fausto Palombelli ha illustrato i fatti salienti del passato. Tra questi, ha sottolineato, “il trasferimento della sede associativa in nuovi e più moderni uffici che rappresenta un segno tangibile della crescita e dell'espansione dell’Associazione, e l'allestimento di un avanzato Data Center per supportare le future operazioni di Assoclearance. Inoltre, è stato attivato il nuovo sito web Assoclearance, un portale moderno e accessibile per tutti gli Associati e gli stakeholder. Per il prossimo triennio – ha aggiunto – procederemo alla sostituzione dell'attuale sistema operativo per la gestione della clearance aeroportuale, considerato non più adeguato all’evoluzione delle esigenze di coordinamento e gestione degli slot ed il conseguimento di una Certificazione ISO 27001 per la Cyber Security. In questo modo garantiremo una maggiore tempestività di risposta verso i fruitori del servizio ed un processo d’integrazione ancora più efficiente con i sistemi aeroportuali. Inoltre, Assoclearance offrirà servizi di consulenza o di gestione remota delle attività di coordinamento clearance anche a Paesi terzi”.Rilevante, infine, l'adozione di un, con la creazione di un(ODV) monocratico, e di un Codice Etico, a dimostrazione dell'impegno del management verso una gestione etica e conforme alle normative. Assoclearance ha, inoltre, effettuato workshop formativi, dedicati al personale dipendente di gestori aeroportuali e di vettori aerei.