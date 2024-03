Atea Green Power sigla accordo co-sviluppo per 9 impipanti BESS Storage in Italia

Altea Green Power

(Teleborsa) -azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia green, comunica che è statodi energia elettrica "BESS Storage"specializzato nelle energie alternative.I progetti, la cui potenza complessiva è, sono stati oggetto di procedura di “pre-notifica” ai fini della legislazionesulla normativa “Golden Power”.L'accordo prevede lo, che sono collocati in varie regioni italiane. Nell'ambito dell'attività in corso, Altea Green Power svolgerà, per conto del fondo di investimento, ktutti gli adempimenti necessari al completamento dell'iter autorizzativo fino al "Notice to Proceed", il quale dovrebbe concludersi, indicativamente, entro 3 anni e mezzo.L'accordo firmato prevede per Altea Green Power un "Project EBITDA Margin" superiore a quanto di recente presentato agli investitori nel piano 2024-2028.Le società di scopo, unitamente ai progetti, già nella disponibilità di Altea Green Power, sono state cedute al fondo di investimento, così come le attività pluriennali di co-sviluppo.Ilè pari a, a cui si va ad aggiungere una success fee fino a 15 milioni, da definirsi in relazione al raggiungimento di indici di performance concordati tra le parti. Gli incassi, derivanti dall’accordo e in funzione delle milestone, ammontano a circa 15 milioni per il 2024, di cui circa 5,5 milioni alla stipula dell’accordo.