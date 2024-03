LVMH: Belloni lascia carica DG, sarà Presidente Italia

LVMH

(Teleborsa) -- in totale accordo con- cessa le sue funzioni di direttore generale e presidente del comitato esecutivo del gruppoe lascia il Consiglio di Amministrazione all'indomani dell'assemblea generale prevista per il 18 aprile 2024.Lo comunica il gruppo francese del lusso, spiegando che Toni Belloni continuerà a mantenere delle funzioni all'interno del gruppo. Sarà incaricato di alcune missioni strategiche accanto al presidente Bernard Arnault eDopo aver discusso con il Comitato per la governance e le retribuzioni, Bernard Arnault ha deciso di affidare a Stéphane Bianchi le funzioni operative svolte da Toni Belloni: di conseguenza, presiederà il Comitato Esecutivo del Gruppo e, insieme a Bernard Arnault, sovraintenderà strategicamente e operativamente alle Maison del Gruppo. Dirigerà anche i Presidenti delle Divisioni geografiche e la trasformazione Digitale e Data del Gruppo.