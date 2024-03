Piazza Affari piatta. Europa in buon rialzo

S&P-500

(Teleborsa) -. Resta indietro invece la piazza di Milano, che termina sui livelli della seduta precedente. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,58%.Preso atto delle indicazioni positive giunte dalla Fed, che conferma la possibilità di tre tagli die tassi quest'anno, i mercati si sono focalizzato sui PMI dell'Eurozona non brillanti.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.178,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,72%) si attesta su 80,68 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,91%, su di giri(+1,88%), e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.328 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 36.512 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 21/03/2024 è stato pari a 9,64 miliardi di euro, con un incremento del 275,34%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,83 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,88 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,89%.avanza dell'1,68%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,51%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,03%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,62%),(+6,28%),(+5,31%) e(+4,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,71%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,92%.