Vertice "di guerra" Ue ": preparare cittadini a possibili crisi sicurezza

(Teleborsa) -incombe lcon l'Europa che si prepara a fronteggiare le minacce di Putin. Quello al via oggi è un Vertice di guerra con l'obiettivo di preparare i cittadini a possibili crisi di sicurezza.si legge nella bozza di conclusioni., sottolinea la necessità "imperativa" di una "nonché coordinata" e di una "gestione strategica delle crisi nel contesto dell'Invita quindi il Consiglio a portare avanti i lavori e la Commissione, insieme all'Alto Rappresentante, a proporre "azioni per rafforzare la preparazione e la risposta alleIntanto, ok dei Rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue (Coreper II) alleInfine, secondo quanto filtra da diversearebbe in corso uno scontro sulla possibilità di fare debito comune - attraverso i defense bond o bond emessi per progetti comuni di un gruppo di Paesi membri - per sostenere gli investimenti nel settore della difesa.