ADM, avviata riforma che porta a fusione uffici Dogane e Monopoli

(Teleborsa) - Approvatala riforma dell'intera Amministrazione finanziaria, in applicazione del Titolo V della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che prevedono la valorizzazione del territorio.Secondo quanto riporta un comunicato,, attuativa di un decreto del 2012, ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e ha, in sostanza,La Riforma - si legge -resieduto dal direttore dell'Agenzia, Roberto Alesse. Il processo di riforma, previsto dalla norma del 2012, non era ancora stato attuato per l'estrema complessità ed eterogeneità delle amministrazioni da accorpare. Con la direzione di Alesse, prosegue il comunicato, si mette in moto, finalmente, un ampio e atteso processo di riordino dell'Agenzia. Presto l'ADM sarà presente sul territorio con uffici unici e i suoi strategici centri decisionali, che hanno competenze nelle diverse materie dei giochi, dei tabacchi, delle dogane e delle accise, saranno fruibili dai cittadini in modo più semplice e veloce., ho voluto portare a compimento una riforma strategica per il Paese, che punta a disciplinare tutti i procedimenti amministrativi, tributari ed extratributari di competenza dell'Agenzia,ha detto Alesse a conclusione dell'iter deliberativo.