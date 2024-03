Cinecittà approva bilancio 2023: utile netto di 1,3 milioni euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cinecittà ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 202con un risultato positivo ante imposte diLatà si conferma in utile per il secondo anno consecutivo,L’EBITDA,, superando il dato già positivo del bilancio del 2022. Il risultato del bilancio al 31.12.2023 certifica ricavi industriali per oltre 46 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Nel triennio della gestione 2021-23, la Società raggiunge così un totale fatturato da attività industriali di 100 milioni di euro. L’utile netto del bilancio di esercizio 2022 era stato di 954 mila euro, il risultato ante imposte di 1,3 milioni di euro.Cinecittà conferma, dunque,e consolida ildiventando un. Il rilancio industriale, la valorizzazione degli asset esistenti, la ridefinizione del modello di business e il conseguente riposizionamento commerciale (incluso lo sviluppo di nuove strategie commerciali legate alle costruzioni sceniche), un rinnovato approccio al branding, la razionalizzazione e l’efficientamento dei processi produttivi - spiega la nota - hanno determinato la piena occupazione degli spazi di produzione, stabile oltre il 70%, e l’incremento del fatturato dei servizi di Art Department, con un +16% rispetto al 2022.Nel dettaglio, il: area Teatri, Scenografie ed Eventi 40,4 milioni di euro di cui 21,7 milioni relativi all’Art Department e alle Costruzioni Scene, Post-Produzione 3,1 milioni di euro, Cinecittà si Mostra 823 mila euro, altri ricavi 2,6 milioni di euro."è attualmente in linea con i target europei e nazionali e sono state avviate tutte le attività necessarie al conseguimento dell’ultimo obiettivo europeo, fissato al 30 giugno 2026. Entro giugno 2023, infatti, sono state assegnate le 9 gare europee collegate ai 5 nuovi teatri e ai 4 da ristrutturare, nei tempi predisposti dalla Commissione Europea. Già raggiunto un importante risultato: il primo teatro (Teatro 7) è stato completato e sta per ospitare le prime produzioni. Entro giugno 2026 Cinecittàda 18 mila mq a 30mila) ed avrà