Defence Tech, utile 2023 scende a 3,4 milioni di euro. Ricavi +9,4%

Defence Tech

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, ha chiuso ilconpari a 21,3 milioni di euro (+9,4% vs 2022), unpari a 9 milioni di euro (+11,9% vs 2022, con EBITDA Margin Adj pari al 40,4% vs 36,5% nel 2022),pari a 3,4 milioni di euro (vs 4,2 milioni di euro, per effetto delle maggiori imposte oltre che di maggiori oneri finanziari)"Il 2023 è stato caratterizzato da elevata incertezza, anche sui mercati, a causa di contesti geopolitici complessi e dagli sviluppi difficili da decifrare per via dell’acuirsi di situazioni di instabilità e accesa conflittualità in alcune aree geografiche, con conseguenze inevitabili anche sul nostro paese - ha commentato l'- I dati del 2023, in crescita per Defence Tech, confermano, di conseguenza, la valenza strategica delle nostre linee di business e la loro capacità di essere resilienti a scenari incerti"."Lo scorso anno ci siamo concentrati sugli obiettivi di consolidamento, di ulteriore creazione di valore e di sinergie operative dopo l’acquisizione di Innodesi, continuando a far leva sull’innovazione, sulla crescita del patrimonio tecnologico di Defence Tech, attraverso ingenti investimenti, e sugli elementi di punta che caratterizzano e differenziano le nostre soluzioni migliorando anche i margini - ha aggiunto - Il 2024 ci vedrà impegnati nel perseguire importanti obiettivi di crescita e di evoluzione strategica".Laè positiva (cassa netta) per 0,1 milioni di euro (vs 5,8 milioni di euro), in linea con il piano investimenti. Gli investimenti sono stati pari a 8,9 milioni di euro (24,3 milioni di euro, dei quali 7,4 milioni in immobilizzazioni materiali e immateriali), di cui 8,4 milioni di euro in immobilizzazioni materiali e immateriali.