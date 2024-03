Fervi, utile adjusted 2023 sale a 5 milioni. Dividendo di 0,47 euro

Fervi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella fornitura di attrezzature professionali, ha chiuso ilconnel 2023 pari a 56,4 milioni di euro, in calo dell'1,5% rispetto al precedente esercizio, con la contrazione dei ricavi che deriva principalmente da un rallentamento dei ritiri dei clienti industriali verificatosi nel quarto trimestre dell’esercizio i cui effetti principali si sono manifestati nel mese di dicembre 2023.L'è pari a 8,35 milioni di euro (+0,3%). L'EBITDA ADJUSTED dei costi non ricorrenti legati principalmente alle risoluzioni dei contratti con i precedenti Direttori Generali di Fervi e di Vogel è pari a 8,66 milioni di euro (+2,8%). Ilè pari a 3,92 milioni di euro (+8,6%), mentre il risultato netto adjusted dei costi non ricorrenti e dell'ammortamento del Know How è pari a 5,03 milioni di euro (+10,1%) a parità delle componenti non ricorrenti di aggiustamento rilevate nel 2023."Nonostante una leggera contrazione del fatturato principalmente legato al rallentamento della produzione industriale europea verificatosi in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno, i risultati del 2023 mostrano un miglioramento dei parametri di redditività sia a livello di EBITDA che di utile netto ed un significativo miglioramento della posizione finanziaria netta - ha commentato l'- questo dimostra che il gruppo è in salute e che le aspettative definite nel programma di crescita del gruppo potranno essere rispettate. Inoltre, ci dà la possibilità di continuare a remunerare gli azionisti con un dividendo crescente di anno in anno (+17,5% rispetto al dividendo distribuito nel 2023, +135% rispetto al primo anno di quotazione (dividendo distribuito nel 2018)".Il CdA ha infatti proposto ununitario lordo pari a 0,47 euro per azione contro 0,40 euro del 2022. Il dividendo, qualora approvato dall’Assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 08 maggio 2024 con data stacco cedola 6 maggio 2024 e record date 7 maggio 2024.La(indebitamento finanziario netto) è pari a -7,62 milioni di euro al 31 dicembre 2023, contro -8,79 milioni di euro al 30 settembre 2023 e -11,19 milioni di euro al 31 dicembre 2022.