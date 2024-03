FOPE, utile 2023 scende a 10,1 milioni. Dividendo pari a 0,85 euro

FOPE

(Teleborsa) -, società orafa vicentina attiva nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 66,8 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2022. La crescita è stata registrata sia sui mercati internazionali che sul mercato italiano, il quale si è distinto per le ottime performance di vendita, generate sia dalla boutique di Venezia che in generaledai concessionari, e favorite dalla buona presenza in Italia di turisti stranieri.L'si attesta a 17 milioni di euro, +7,6% sul 2022. Significativo il mantenimento dell'che si attesta al 25,4% nonostante l'incremento rispetto all'esercizio 2022 delle spese sostenute per le attività di marketing e comunicazione. L'si attesta a 10,1 milioni di euro, rispetto ai 10,8 milioni di euro nel 2022. L'utile netto consolidato del 2022 godeva di particolari benefici fiscali, con una riduzione pari a 1,25 milioni di euro delle imposte computate."Esprimiamo un giudizio molto positivo sui risultati di bilancio dell'esercizio 2023, che evidenzia una crescita sul volume dei ricavi e dei buoni indici di marginalità e solidità patrimoniale - ha commentato l'- I risultati di vendita sono allineati alle aspettative di budget elaborate ad inizio 2023, che tenevano conto di una congiuntura economica a livello internazionale complessa e confermata da indicatori che hanno segnato dei rallentamenti in particolare nel secondo semestre. La politica di copertura sui fabbisogni di oro ha neutralizzato le fluttuazioni delle quotazioni dell'oro e il margine primario delle vendite non ha subito scostamenti rispetto ai valori di budget".Laè pari a zero rispetto alla posizione cash positive di 1,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Il CdA ha approvato la distribuzione di unlordo pari a 0,85 euro per azione alle 5.399.608 azioni ordinarie in circolazione. A fronte del dividendo ordinario che verrà posto in pagamento a partire dal 2 maggio 2024 - data stacco cedola n. 7 il giorno 29 aprile 2024 e record date il 30 aprile 2024 - il dividend yield risulta pari al 2,89%, mentre il payout ratio risulta pari al 49,89%.