Gentili Mosconi, utile adjusted 2023 sale a 6,6 milioni. Dividendo di 0,12 euro

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha chiuso ilconpari a 50,5 milioni di euro, in diminuzione del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2022, con l'andamento dei ricavi che è impattato dal rallentamento del mercato del lusso che, nel 2023, ha visto un normale assestamento dopo anni caratterizzati da un trend di crescita a doppia cifra.L'è pari a 9,1 milioni di euro, di fatto in linea con i 9,4 milioni del 2022 al netto del credito di imposta tessile-moda di 0,7 milioni. L'è pari al 18,0% dei Ricavi, con un incremento di 30bps rispetto all'esercizio 2022 (pari a 17,7%)L'di periodo è pari a 6,6 milioni di euro, al netto dei costi e oneri accessori legati alla IPO di competenza del periodo pari a 1,3 milioni, mostra un incremento di circa 0,6 milioni rispetto all'esercizio precedente (pari a 6 milioni al netto del credito di imposta tessile-moda di 0,7 milioni)"Nonostante un naturale assestamento del trend di crescita del mercato del lusso a livello globale, il Gruppo è riuscito a dimostrarsi ancora una volta capace di incrementare la redditività grazie alla resilienza del pricing, alle consolidate relazioni con i principali clienti e ad una gestione ottimale del processo produttivo, rispondendo alle esigenze di maggiore flessibilità del mercato e mantenendo un focus costante sulla sostenibilità, limitando così gli impatti del rallentamento del settore del lusso esclusivamente all'ultimo trimestre", ha commentato ilL'Indebitamento Finanziario Netto passa da un saldo negativo di circa 0,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 a un saldo positivo di circa 17,1 milioni di euro, principalmente per effetto dell'aumento di capitale in sede di IPO per un valore pari a 15 milioni di euro.Il CdA ha proposto la distribuzione di ununitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,12 euro per azione (Dividend yield 3,55%), il cui stacco cedola avverrà il 29 aprile 2024 (record date 30 aprile 2024) e con data di pagamento a partire dal 2 maggio 2024.