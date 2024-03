JONIX, la perdita si allarga a 0,67 milioni di euro nel 2023

JONIX

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, ha chiuso ilconpari a 1,42 milioni di euro, rispetto a 4,39 milioni di euro nel 2022. Come emerso nell'esercizio 2022, il 2023 ha registrato una diminuzione dei ricavi e uno spostamento degli stessi dall'area Consumer all'area Business in un contesto di mercato reso difficile da un insufficiente consapevolezza del valore della qualità dell'aria terminato l'effetto pandemico, dal caro-energia e dalla guerra Russia Ucraina, motivi per i quali la Società ha iniziato a diversificare l'offerta di servizi e prodotti legati al settore della ventilazione.Il Margine Operativo Lordo () si attesta a -229 migliaia di euro, rispetto a 384 migliaia di euro nel 2022. Ilsi attesta a -672 migliaia di euro, rispetto a -151 migliaia di euro nel 2022.Laè cash positive per -53 migliaia di euro, in miglioramento rispetto a 450 migliaia di euro al 31 dicembre 2022 principalmente per effetto dell'aumento della disponibilità di cassa dovuta all'incasso di crediti verso clienti, del rimborso del credito IVA e del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari accesi presso Unicredit e Credem.