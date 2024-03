Rinnovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Anief: si voterà in oltre 8mila istituti

(Teleborsa) -ha ribadito che sarà un momento importante "per garantire democrazia, responsabilità e partecipazione. Dall’con un ciclo di riunioni per la presentazione del programma elettorale della lista ANIEF".Le 8mila scuole pubbliche italiane si stanno predisponendo per le elezioni che il prossimo 7 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, porteranno ail parlamentino della scuola, le cui ultime elezioni risalgono al 2015."È l’organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione; in Italia nasce come supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale"– dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - "non è un caso che la nostra lista Anief si chiama '' e sarà presente in ogni ordine e grado scolastico. Abbiamo dimostrato in questi anni competenza, passione e ascolto e questo è l’impegno che assumiamo nei confronti di tutti i lavoratori della scuola che vorranno votarci".