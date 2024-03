Saccheria F.lli Franceschetti, utile 2023 a 1,1 milioni. Dividendo di 0,042 euro

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene, ha chiuso ilconpari a 17,8 milioni di euro, rispetto a 23,2 milioni di euro nel 2022. L'si attesta a 2,3 milioni di euro, in linea rispetto a 2,4 milioni di euro nel 2022, con un'sul fatturato al 12,9% rispetto al 10,3% del 2022, grazie alla minore incidenza dei costi per servizi e al miglioramento della marginalità sulle vendite.L'si attesta a 1,1 milioni di euro, rispetto a 1,2 milioni di euro nel 2022 ma con una incidenza percentuale in crescita (6,3% dei Ricavi rispetto al 5,3% nel 2022), dopo imposte per 0,4 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel 2022).L'è pari a 1,2 milioni di euro; il significativo miglioramento rispetto a 5,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022 è principalmente attribuibile allo smobilizzo di risorse ottenuto con la riduzione del magazzino e dei crediti. Il dato al 31 dicembre 2023 include anche il debito per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti per 0,4 milioni di euro.Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,042 euro per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, da attribuire a ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, che viene proposto di individuare nel 13 maggio 2024 (c.d. ex date), con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario il 14 maggio 2024 (c.d. record date) e data di pagamento del dividendo il 15 maggio 2024 (payment date). Il dividend yield risulta pari al 3,5% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura del 21 marzo 2024.