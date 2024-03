TECMA Solutions, perdita 2023 in leggero calo 7,7 milioni. Ricavi a +16%

Tecma Solutions

(Teleborsa) -, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha chiuso ilconpari a 12,28 milioni di euro, in crescita del 16,2% rispetto al 31 dicembre 2022 (10,57 milioni di Euro), principalmente per effetto della forte crescita registrata sul mercato estero (+90,8%) a fronte di un mercato domestico stabile ed ampiamente superiore alla guidance +5/10% annunciata lo scorso settembre.L'è pari a -1,47 milioni di euro (in miglioramento rispetto ai -2,26 milioni di euro registrati nel 2022) ed EBITDA del core business pari a -1,79 milioni di Euro, in significativo miglioramento (-2,60 milioni di euro nel 2022) e superiore alla guidance annunciata lo scorso settembre (EBITDA core business 2023 in miglioramento rispetto al 2022).Ilè pari a -7,70 milioni di euro (-7,79 milioni di euro al 31 dicembre 2022), anche per effetto di circa euro 1,13 milioni di euro di oneri e costi non ricorrenti principalmente legati all'implementazione del programma strategico annunciato a maggio 2023 nonché a sopravvenienze passive su fatture da emettere stanziate negli esercizi precedenti e costi di competenza dell'esercizio precedente non stanziati."Il primo semestre del 2023 ha visto il completamento del piano strategico di investimenti avviato nel secondo semestre 2021 a valle dell'IPO e per il quale era prevista una durata di 24 mesi - commenta l'- mentre la seconda parte dell'anno è stata caratterizzata da un focus diretto sugli obiettivi previsti dal nostro piano industriale che prevede nei prossimi anni una crescita sostenuta ma responsabile e sostenibile, avendo per altroe consolidamento del modello di business"."Anche nel 2023, il business di TECMA ha dimostrato una grande resilienza, nonostante il forte rallentamento registrato dal mercato immobiliare su scala internazionale - ha aggiunto - Ciò è confermato, in primis, da una topline in progressione di oltre il +16% rispetto al 2022. In particolare, laper TECMA, con ricavi in progressione di oltre il 30% rispetto al primo semestre, permettendoci di superare le guidance annunciate al mercato a settembre 2023 sia in termini di crescita dei ricavi che di stabilizzazione dei margini operativi e dei flussi di cassa".Laè pari a 2,85 milioni di euro (-1,95 milioni di euro al 31 dicembre 2022).