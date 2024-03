Citigroup, conclusa la riorganizzazione annunciata a settembre

Citigroup

ha annunciato che si èvolta a semplificare la banca e a migliorarne la redditività, voluta dalla CEO"Oggi abbiamo condiviso con i nostri colleghi che abbiamoche allineano la struttura di Citi al nostro modello operativo semplificato - si legge in una nota - Sebbene queste decisioni non siano state prese facilmente, ci hanno permesso di rafforzare il modo in cui gestiamo la banca e serviamo i clienti attraverso una maggiore connettività e responsabilità".A settembre, l'istituto di credito ha annunciato l'intenzione di. Inoltre, ha fissato l'obiettivo di ridurre l'organico a livello globale di 20.000 unità, pari a circa l'8%, nei prossimi due anni, come parte della revisione."Dopo averdi Citi e aver subito questi conseguenti cambiamenti, continueremo a realizzare la nostra visione di essere il partner bancario preminente per le istituzioni con esigenze transfrontaliere, un leader globale nel wealth e una banca personale apprezzata nel nostro mercato nazionale e concentrarci su il nostro impegno per trasformare l'azienda a lungo termine", viene sottolineato.