DeA Capital Real Estate lancia nuovo fondo con primo investimento a Roma

(Teleborsa) -ha istituito undi Tipo Chiuso Riservato ad Investitori Professionali e interamente sottoscritto da un FIA gestito da Invel Real Estate, asset manager internazionale specializzato in investimenti in Private Equity e Real Estate. Il Fondo, denominato "", ha perfezionato il suo primo investimento che ha riguardato l'acquisto di un immobile cielo-terra a Roma in via Paolo di Dono n. 223.Il, composto da sette livelli fuori terra prettamente ad uso uffici e da due piani interrati ad uso garage, sorge al centro delnei pressi di via del Serafico e viale del Tintoretto. Il complesso risulta interessato da un progetto di demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale (abitazioni singole) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 7/2017 di rigenerazione urbana.