ESI, ricavi e redditività in diminuzione nel 2023

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha chiuso il 2023 con unpari a 17,01 milioni di euro, in flessione rispetto all'esercizio precedente (30,50 milioni di euro). L'è negativo e pari a -1,59 milioni di euro (1,22 milioni di euro nel 2022). La riduzione rispetto al 2022 è da attribuirsi da un lato a minori volumi di produzione e dall'altro all'incremento dei costi della produzione. Ilè negativo per 1,73 milioni di euro (perdita di 0,22 milioni di euro nel 2022)."Il risultato di periodo riflette le dinamiche comuni delle aziende che operano su commessa - ha commentato l'- Guardando al futuro, si intravede un nuovo percorso di crescita significativa, supportato da un backlog di ordini attualmente del valore di circa 52 milioni di euro. Nel medio e lungo termine, le prospettive di business sono incoraggiate dalla transizione ecologica in corso in Italia e in Europa che comporta un contesto di mercato favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili".Larisulta essere cash negative per 0,81 milioni di euro , in miglioramento rispetto al 2022 (cash negative per 2,32 milioni di euro) principalmente per effetto del rientro dei debiti verso istituti di factoring, che si riducono di 2,27 milioni di euro.