Grifal, l'utile 2023 cresce a 887 mila euro. Ricavi +2,5%

Grifal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha chiuso ilcon idella gestione caratteristica a 37.784.299 euro, in crescita del 2,5% rispetto al 2022, sostenuti in particolare da cArtù, l'innovativo cartone ondulato ecosostenibile, le cui vendite sono passate da 12,2 milioni di euro a 12,8 milioni di euro e che ora rappresentano il 34% dei ricavi consolidati.L'ha raggiunto 5.588.717 euro, ossia il 27,8% in più rispetto al 31 dicembre 2022, con undel 14,8% in crescita di quasi tre punti percentuali rispetto all'11,9% ottenuto nell'esercizio 2022. Ilsi attesta a 887.217 euro, rispetto a 432.047 euro al 31 dicembre 2022, dopo oneri finanziari per 942.392 euro (540.501 nell'esercizio 2022) e imposte per 344.958 euro.Laal 31 Dicembre 2023 (indebitamento netto) è pari a 18.526.556 euro. La Posizione Finanziaria Netta è migliorata di 2,3 milioni di euro rispetto al 30 Giugno 2023 (20.801.685 euro) dopo aver effettuato investimenti nel secondo semestre per circa 4,7 milioni di euro."I numeri rappresentati mostrano la forza imprenditoriale della nostra società - ha commentato l'- Gli importanti investimenti realizzati ci garantiscono oggi unaall'ulteriore importante crescita dei ricavi a cui ci chiama la crescente domanda di packaging ecosostenibile"."Gli investimenti fatti in area macchine ci consentono ora di presentare una, specificatamente sviluppate per la lavorazione dei nostri prodotti ondulati ad alto spessore - ha aggiunto - Si tratta di macchine ad elevata produttività necessarie ai nostri clienti trasformatori di cArtù semilavorato per gestire l'aumento dei consumi".