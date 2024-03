Radici Pietro, utile 2023 sale a 465 mila euro. Ricavi +5%

Radici Pietro Industries & Brands

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, ha chiuso ilconpari a 56,04 milioni di euro (+5% circa rispetto al 31 dicembre 2022),pari a 4,946 milioni di euro (+34%) e unpositivo pari a 0,465 milioni di euro (+149%)."Siamo soddisfatti di avere raggiunto, anche per l'esercizio 2023, gli obiettivi contenuti nel piano diffuso a suo tempo alla comunità finanziaria - ha commentato l'- In particolare, la marginalità in termini di EBITDA esprime un'importante crescita di efficienza raggiunta a livello organico dalla società rispetto ai precedenti esercizi. Possiamo confermare alla data odierna che la società ècomunicato al mercato in data 6 marzo 2024".La(Indebitamento Netto) pari a 16,002 milioni di euro (rispetto a 16,515 milioni di euro al 31 dicembre 2022).