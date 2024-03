Redelfi, l'utile balza a 3 milioni di euro nel 2023

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 con unpari a 11 milioni di euro, in crescita del 142% rispetto al 31 dicembre 2022 e superiore alla guidance del Piano Industriale 2023-2026. L'è stato pari a 5,1 milioni di euro, in crescita del 200%, conal 46,3% (37,3% nel 2022). Ilè stato pari a 3 milioni di euro, in significativa crescita rispetto a 0,3 milioni nel 31.12.2022."Siamodei risultati presentati e della crescita registrata in questo ultimo anno, superiore alle stime pubblicate a dicembre 2023 - ha commentato il- Questi numeri dimostrano non solo la forte motivazione del Gruppo nel raggiungere gli obiettivi prefissati del Piano Industriale 2023-2026, ma anche la forte ambizione nel consolidare la posizione di Redelfi come operatore primario nel mercato internazionale del settore dei Battery Energy Storage System stand-alone, rendendo la Business Unit Green sempre più centrale".Lasi attesta a 4,8 milioni di euro, in aumento rispetto a 0,6 milioni al 31.12.2022 per effetto del prestito obbligazionario sottoscritto da Anthilia in data 14 aprile 2023 e degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio. Tale valore risulta, tuttavia, in miglioramento in confronto al dato del Piano Aggiornato 2023-2026, che prevedeva un valore della Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 compreso tra 5,6 milioni e 5,8 milioni di euro.