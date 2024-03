Egomnia sbarca su EGM PRO con azioni sospese. Achilli: è solo il primo passo

Egomnia





(Teleborsa) - Il percorso per la quotazione in Borsa "è stato molto duro, ma ci ha aiutato a, per cui ne è valso ogni sforzo. Dopo due anni di lavoro intenso siamo riusciti a quotarci ed èper la società, e sicuramente non sarà non sarà l'unico perché le visioni sono sicuramente a lungo periodo e l'ambizione è tanta". Lo ha detto a Teleborsa, fondatore e chairman di, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.Egomnia si è quotata sul(EGM PRO). Al momento dell'ammissione la società riporta una capitalizzazione di mercato pari a 2,3 milioni di euro e un flottante del 8,99% (calcolati sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Visto il flottante limitato, contestualmente all'ammissione alla negoziazione, le"Questo primo step è servito per entrare in Borsa - ha detto Achilli - A livello strategico preferiamo aspettare un attimo, perché non siamo un'azienda speculativa ma siamo un'azienda sana e solida, e quindiche è in programma e sicuramente è un elemento chiave della nostra strategia. Per cui adesso abbiamo raggiunto il primo dei tanti obiettivi che abbiamo".La società, una PMI innovativa fondata a Roma nel 2012, è attiva nella. Egomnia è attiva, inoltre, nel campo delle soluzioni informatiche di business, attraverso una piattaforma proprietaria e bidirezionale, per il comparto risorse umane, amministrativo, sicurezza informatica, commerciale e legale."L'azienda nasce come azienda di prodotto, poie inizia a diventare una società di consulenza IT - racconta il fondatore - Non dimentica i prodotti, tant'è che abbiamo ri-sviluppato le nostre soluzioni ed è previsto un rilancio delle stesse, per creare proprio bi-direzionalità tra la consulenza e i prodotti. Il valore aggiunto sulla consulenza è che siamo verticali su settori in regime di oligopolio, per cui con caratteristiche particolari e che richiedono una competenza verticale, ma orizzontali nelle competenze tecnologiche, per cui all'interno di Egomnia abbiamo tecnici esperti in ambito sviluppo, sistemisti, esperti di rete e operatori"."Adesso cercheremo sicuramente di continuare il consolidamento nell'ambito di consulenza IT, che sta andando bene da da anni e, anche includendo i prodotti software dell'azienda", ha aggiunto.Egomnia rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della nona quotazione del 2024 su"In termini di asset abbiamo una, perché siamo all'interno di oltre 30 uffici acquisti di aziende grandi, siamo rivenditori di tecnologia dei principali provider mondiali, abbiamo personale altamente qualificato e qualifichiamo anche i processi aziendali, oltre ad avere rapporti consolidati con i nostri partner e clienti - ha affermato Achilli - Questi sono gli asset principali che ci portiamo dietro e che ci permettono di essere riconoscibili e di creare sinergie forti con i clienti"."Per quanto riguarda i prodotti abbiamo un'esperienza dettata dai primi anni di vita della società, quando era ancora in fase di startup, che ci permette adesso di lavorare bene per quella che sarà la, portandoci dietro sicuramente una dimensione più grande in termini economici e un'esperienza fatta da diversi anni come società di prodotto", ha sottolineato.