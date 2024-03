Giglio.com, la perdita si riduce a 1,7 milioni di euro nel 2023

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha realizzato nel 2023pari a 56,3 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2022. L'chiude a -0,4%, con un recupero di profittabilità di 1,6 punti rispetto al 2022. Ilè pari a -1,7 milioni di euro rispetto a -2,3 milioni di euro del 2022."Il 2023 è stato caratterizzato da una, soprattutto per il canale online, che ha messo a dura prova un'intera industry, confermando, di contro, la resilienza del business model, dalle caratteristiche uniche, di Giglio.com - ha commentato l'- I tassi di crescita a due cifre nonché una profittabilità ulteriormente migliorata e oramai prossima al break-even, grazie ad un secondo semestre 2023 nel quale questo target è stato già raggiunto, confermano e rafforzano le nostre ambizioni di medio-lungo periodo".Laal 31 dicembre 2023 è pari complessivamente a 7,1 milioni di euro, rispetto a 11,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022. La variazione della PFN è stata negativamente influenzata, in termini di uscite straordinarie, dagli investimenti effettuati nel corso del 2023 che si sono resi necessari per l'apertura del nuovo shooting & logistic hub e dall'acquisto di azioni proprie.Alla luce dell'incerto scenario macroeconomico, la società continuerà a porsi cometramite un approccio prudente ai costi. Di contro, la società punterà allo sviluppo di nuove linee di business ad alta profittabilità.