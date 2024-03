Magis, utile 2023 sale a 8,3 milioni di euro. Ricavi -13,5%

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha registrato unpari a 81,33 milioni di euro nel, in diminuzione del 13,52% rispetto all'esercizio precedenteL'è aumentato di circa 2,52 b.p., attestandosi a 15 milioni di euro e, dunque, pari a circa il 18,44% del valore della produzione (rispetto a 14,97 milioni di euro del 2022, pari al 15,92%). Ilsi assesta a 8,28 milioni di euro, migliorativo rispetto a 7,69 milioni di euro raggiunti nell'esercizio 2022."Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nell'esercizio 2023, che testimoniano non solo il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche una performance migliore del mercato grazie ad una visione strategica ad ampio spettro - ha commentatodi Magis - Il management ha focalizzato la propria attenzione sui prodotti a maggiore marginalità, nuovi mercati e top client, e tale strategia ha portato a un miglioramento dei nostri profitti e ad un'ottima generazione di cassa".Laha registrato un forte miglioramento, pari a 8,28 milioni di euro, passando da 2,51 milioni di euro (debito netto) del 2022 a 5,77 milioni di euro del 2023, grazie all'abbondante liquidità prodotta dalla gestione caratteristica pari a circa 11 milioni di euro (operating cash flow).