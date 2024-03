Pubblica amministrazione, 148mila assunzioni tra il 2024 e il 2028

(Teleborsa) - Tra ilprincipalmente per sostituire il personale che lascia per turnover.La maggior parte (. La metà di queste professionalità saranno profili altamente specializzati, con competenze elevate in ambito digitale e tecnologico. A questi vanno aggiunti iMa già si sa che all’appello mancheranno, sia nel pubblico che nel privato, tra gli 8 e i 17mila giovani con laurea Stem, tra i 9 e i 12mila con indirizzo insegnamento e formazione e circa 7mila con un profilo medico sanitario."Questo rappresenta", ha sottolineato, durante il summit "Facciamo semplice l'Italia", tenutosi a Monza. "Per affrontare la transizione amministrativa e digitale, oltre alle tecnologie,, ha ribadito. "L, a causa dei trend demografici e dell'invecchiamento della popolazione. Inoltre, nell'ultimo anno, più di 82.000 italiani hanno scelto di trasferirsi all'estero, di cui 36.000 giovani tra i 18 e i 34 anni".Per rinnovare la Pubblica Amministrazione e renderla un motore trainante per l'economia e la società, Tripoli ritiene necessario "renderla più attrattiva per i giovani. E’ necessario anche innestare la marcia sulla formazione continua del personale, soprattutto sul fronte del digitale. Cammino che le Camere di commercio hanno intrapreso già da alcuni anni".