SACBO, utile netto 2023 a 14,79 milioni euro con accelerazione traffico post pandemia

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione dila società che gestisce l'aeroporto di Milano Bergamo, ha approvato il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di gruppo che include il bilancio della capogruppo Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L.L’esercizio 2023 ha rappresentato l’anno del definitivoe del consolidamento del posizionamento competitivo dell’aeroporto di Bergamo aldopo Fiumicino e Malpensa in Italia e al 35° in Europa. A sostenere la ripresa ha contribuito anche laeree (FlyDubai, Georgian Airways, Norwegian Air Shuttle e CaboVerde Airlines).Ildi Gruppo ha superato per la prima volta la soglia dei 200 milioni di euro attestandosi a 216,99 milioni di euro in crescita del 24,3% rispetto al 2022. In particolare, i ricavi aviation si sono attestati a 115,32 milioni di euro (+21,4%), i ricavi commerciali (o non-aviation) a 62,12 milioni di euro (+30.6%), i ricavi per assistenza passeggeri, merci e vettori aerei a 31,73 milioni di euro (+19,1%). Ilsi è portato a 27,48 milioni di euro mentre ilIl risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A. è stata positivo e pari a 11,4 milioni, che il Consiglio di amministrazione propone di"Ancora una volta il Gruppo SACBO ha evidenziato la propria capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del mercato- – ha commentato il presidente di SACBO,- ottimizzando ed efficientando le attività operative e compiendo un ulteriore sforzo di programmazione di medio lungo periodo, che ha portato all’approvazione delavvenuta formalmente nel mese di dicembre 2023 e alla definizione di unche ha consentito di accedere a nuovi finanziamenti bancari che garantiranno la copertura del Piano Investimenti concordato con ENAC. La visione di medio lungo periodo consentirà di continuare a perseguire sulla strada delladel complesso di attività che si svolgono nell’ambito aeroportuale e quelle strettamente connesse in chiave logistica e di multimodalità".Il personale di Gruppo in forza al 31 dicembre 2023 è pari aed è in crescita di 44 unità rispetto al 31 dicembre 2022. La variazione è imputabile ad un maggior impiego di personale operativo resosi necessario per la gestione dei volumi di traffico superiori rispetto 2022.Il Gruppo ha continuato ad effettuare glidelle infrastrutture pianificati con ENAC. Il Gruppo ha realizzatodi euro interamente autofinanziati.