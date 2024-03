Scuola, Anief: "Classi in deroga, ancora troppo bassi i numeri al Sud"

(Teleborsa) - "Occorre incrementare gli organici nei territori soggetti ad alta dispersione scolastica superando la norma attualmente vigente". È quanto dichiara ilcommentando le la"La nota sugli organici – sottolinea l'Anief in una nota – dispone delle istruzioni a favore degli Uffici Scolastici Regionali, in merito a quanto già stabilito con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2024, n.33, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, le cui riserve abbiamo già espresso a Gennaio".Sullo schema degli indicatori delle classi in deroga per l’a.s. 2024/25, laformata dalle segretarie generali Chiara Cozzetto e Daniela Rosano, ha evidenziato come "non sia possibile avvalersi esclusivamente dei parametri forniti dall’INVALSI poiché le condizioni di svantaggio nelle scuole risultano molto più complesse rispetto agli esiti dei test e richiedono analisi più profonde e strutturate.In particolare, gli indicatori di status sociale, economico e culturale come definiti nell'ESCS - Economic, Social an Cultural Status, nonché quelli di dispersione scolastica sulla base degli esiti delle prove INVALSI, non sembrano dare delle risposte coerenti rispetto alle esigenze locali".Anief ha rilevato come, a fronte di un’alta dispersione scolastica e sottolineato "l'inopportuna esclusione a priori dei CPIA dalla platea delle scuole beneficiarie, quando la norma stessa nulla dice in proposito"."Occorre – conclude l'Anief – un provvedimento legislativo per rivedere i parametri di costituzione delle classi e di conseguenza gli organici del personale della scuola, classi con non più di 20 alunni oltre a garantire i parametri di sicurezza assicurano un miglior successo didattico e garantiscono automaticamente la prevenzione della dispersione scolastica.