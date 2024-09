Wall Street debole. Occhi su Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street, dopo i dati sul mercato del lavoro che hanno mostrato un rallentamento dell' occupazione nel settore privato , nel mese di agosto, registrando un dato inferiore alle attese e il più basso dal gennaio 2021. Tale report, pubblicato dalla, precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato domani 6 agosto.Gli investitori valutano anche il Beige Book della Fed , che ha confermato un generale rallentamento dell'attività economica negli Stati Uniti.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un leggero calo dello 0,23%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.523 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,05%); in frazionale progresso l'(+0,29%).