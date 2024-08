Borsa di New York ripiega dai massimi. Focus su Nvidia e inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

utilities

informatica

beni di consumo secondari

Coca Cola

Dow

Caterpillar

Walt Disney

Intel

Microsoft

Amazon

Amgen

Warner Bros Discovery

Atlassian

Xcel Energy

Charter Communications

PDD Holdings

Marvell Technology

Broadcom

Tesla Motors

(Teleborsa) - A Wall Street prevale la debolezza a metà giornata, ripiegando dai record raggiunti venerdì scorso, dopo che il Presidente della Fed Jerome Powell ha confermato che i tempi sono maturi per un taglio dei tassi. Ilsale dello 0,23% a 41.270 punti, mentre l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.622 punti. In ribasso il(-0,99%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,31%).UNa rotazione settoriale penalizza ancora i titoli tecnologici, n attesa die conti di Nvidia che saranno resi noti mercoledì. Sul fnrte macro invece l'appuntamento è cn i dati sull'inflazione.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,15%),(+0,83%) e(+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,17%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+1,53%),(+1,48%),(+1,21%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,56%),(+3,41%),(+2,39%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -29,18%.Sensibili perdite per, in calo del 4,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,67%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,13%.