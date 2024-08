Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso la giornata all'insegna della cautela, alla vigilia del discorso di Powell a Jackson Hole, Il mercato ha voluto esprimere prudenza circa la possibilità che la Fed proceda con più azioni consecutive questo autunno, che non è affatto assicurato come il taglio ormai quasi certo di settembre.Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,43%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 5.571 punti, ritracciando dello 0,89%. In netto peggioramento il(-1,68%); come pure, in rosso l'(-1,12%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,13%),(-1,87%) e(-0,93%).del Dow Jones,(+0,95%),(+0,59%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,12%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.Tra i(+1,02%),(+0,87%),(+0,78%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,65%.