La Borsa di New York prosegue in forte rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni industriali

materiali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

United Health

Boeing

Caterpillar

Home Depot

Merck

Microsoft

Intel

Warner Bros Discovery

Illumina

Old Dominion Freight Line

Starbucks

Constellation Energy

Broadcom

Micron Technology

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, che prosegue le contrattazioni in rialzo, grazie al, che ha rafforzato l'attesa di un taglio dei tassi a settembre, ed ai positivi dati macroeconomici, in particolare quello delle. A rivitalizzare il sentiment hanno contribuito anche iIlprosegue in rialzo dell'1,65%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 5.651 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); pressoché invariato l'(-0,01%).(+2,33%),(+1,82%) e(+1,27%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,84%) e(-0,84%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,62%),(+4,50%),(+3,93%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -1,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.Tra i(+6,60%),(+5,18%),(+4,03%) e(+3,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,40%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,03%.