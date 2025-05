Salone del Libro 2025: la festa delle parole, senza pregiudizi o censure

(Teleborsa) - Iltorna con la suae si conferma, ancora una volta, un luogo di incontro libero tra scrittori, editori e lettori, dove – come ricorda la direttrice Annalena Benini – "".Alla vigilia dell’apertura, avvenuta ieri, mercoledì 14 maggio, Benini appare serena e rilassata, pronta ad accogliere un pubblico variegato e numeroso. Le polemiche, almeno per ora, restano fuori dalle porte del Lingotto. "Non inseguire i numeri ci rende più sereni e anche più attenti a quello che facciamo", afferma. Dopo il record diNel programma che ha curato,o, con un’attenzione particolare all’, nemmeno in tempi di conflitti. "Diamo spazio all’incontro, anche tra punti di vista diversi", sottolinea.Presenti anche,(presidente dell’Associazione Torino la Città del Libro) e(amministratore delegato di Salone Libro), che hanno illustrato i numeri della nuova edizione:, con un’attenzione particolare alla qualità degli spazi e dei servizi per rendere la visita più fluida e piacevole per tutti.Tra le novità, una– Crescere – e il Premio Ernesto Ferrero - Fondazione Crt, dedicato ai piccoli editori. Non mancheranno musica, eventi dal vivo e letture che intrecciano generi e linguaggi.Annalena Benini ricorda con emozione alcuni appuntamenti chiave:Particolarmente significativo anche l’incontro della, che ha scelto la via del processo pubblico per raccontare gli abusi subiti. "Un atto di grande coraggio – sottolinea la direttrice – perché sposta il peso della vergogna"."Sarà. E siamo onorati della risposta che abbiamo ricevuto da autori e autrici di tutto il mondo", conclude Annalena Benini.