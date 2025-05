BPER lancia due nuovi fondi per la clientela privata gestiti da BlackRock

BPER

(Teleborsa) -continua a rafforzare la suacon il lancio di: Global Multi Asset Step In 50 2029 e Bond Opportunities Target 2029. I due nuovi prodotti a scadenza,, potenziano le sinergie fra la banca e il gestore di fondi e sono progettati per cogliere in modo dinamico e flessibile le opportunità dei mercati internazionali.Per ilil team Multi-Asset Strategies & Solutions Diversified Strategies ha costruito inizialmente un portafoglio obbligazionario, che investirà gradualmente nei mercati azionari, con l'obiettivo di raggiungere un'. Il portafoglio iniziale prevede un’asset allocation strategica che include siache credito, con un focus su. Nei 3 anni l’asset allocation attiva cercherá di bilanciare i rischi a livello complessivo di portafoglio con une controllato dellaal fine di massimizzare il rendimento. Il Fondo sarà quindi gestito fino alla scadenza comePer ilil team di gestione, uno dei più grandi in Europa in ambito High Yield e Leveraged Finance, costruisce un pgovernativi e di credito attentamente selezionati, con l’obiettivo di generare unspetto a BTP di pari scadenza, mantenendo un rating investment grade."Questa ulteriore evoluzione dell’offerta disponibile tramite Bper Sicav conferma il nostro impegno costante a innovare e a ricercare prodotti che realmente si differenziano sul mercato, per offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni possibili e accompagnarli con un approccio sistematico e controllato verso la ricerca di rendimenti, in contesti di mercato che invece portano spesso gli investitori a rimanere fermi ed eccessivamente prudenti - ha dichiarato, Chief Private & Wealth Management Officer di Gruppo BPER -. La collaborazione con BlackRock e questo nuovo mandato ne sono una prova. Continuiamo a rafforzare il nostro accordo di lungo periodo, sicuri che ci permetterà di migliorare sempre di più le opportunità di diversificazione e l’efficienza dei portafogli"."Questa nuova tappa segna un ulteriore passo avanti nella relazione con BPER, avviata lo scorso anno - ha commentatoHead of BlackRock Southern Europe -. Insieme, abbiamo sviluppato soluzioni di investimento pensate per accompagnare gli investitori in un percorso disciplinato e coerente con l’evoluzione dei mercati. Siamo orgogliosi di rafforzare questa collaborazione, costruita su una visione condivisa e orientata al lungo termine”.