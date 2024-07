Wall Street mista, il Nasdaq registra la peggiore seduta dal 2022

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

energia

finanziario

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

United Health

Johnson & Johnson

Cisco Systems

Chevron

Amazon

Apple

Salesforce

Microsoft

Globalfoundries

Warner Bros Discovery

Kraft Heinz

PepsiCo

ASML Holding

Applied Materials

Advanced Micro Devices

Marvell Technology

(Teleborsa) -, con il(peggiore seduta da dicembre 2022) per i ribassi dei titoli della tecnologia e in particolare del settore dei chip, dopo indiscrezioni per possibili restrizioni più severe sulla fornitura di tecnologia avanzata alla Cina e i commenti su Taiwan del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump. Il Dow è stato in controtendenza, balzando ai massimi storici.In particolare, ilha messo a segno un +0,59%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 10 di questo mese, mentre, al contrario, perde terreno l', che si ferma a 5.588 punti, ritracciando dell'1,39%. In forte calo il(-2,94%); con analoga direzione, negativo l'(-1,49%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,43%),(+1,08%) e(+0,85%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,72%),(-2,09%) e(-1,80%).del Dow Jones,(+4,45%),(+3,69%),(+2,31%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,64%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,53%.scende dell'1,88%.Tentenna, che cede l'1,33%.(+6,82%),(+4,26%),(+3,23%) e(+3,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,74%.Crolla, con una flessione del 10,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 10,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 10,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 2,7 punti; preced. 1,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 222K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4,11 Mln unità)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,6 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,8 punti).