Credemleasing, l'utile 2023 cresce a doppia cifra. Focus su digitale e nuovi canali di business

(Teleborsa) -, società del Gruppospecializzata nel leasing finanziario e guidata dal Direttore Generale Michele Melotti conferma lo sviluppo del business anche nel 2023, con un(+17,5% a/a).La crescita degli(+5,6% a/a) ha contribuito a portare il margine di intermediazione a 74,6 milioni di euro, in aumento del 17,7% rispetto al 31 dicembre 2022. L’utile della società, spiega una nota, ha beneficiato del positivo andamento delle riprese di valore sui crediti deteriorati e delle valutazioni dei crediti in bonis che evidenziano un miglioramento della qualità del relativo portafoglio.Laconseguente è rappresentata da un. I crediti deteriorati lordi rappresentano l’1,68% del totale crediti della società, in ulteriore riduzione rispetto al dato di fine 2022 (1,92%) ed il grado di copertura dei crediti NPL si assesta al 41,6%.La Società a fine 2023 ha raggiunto una quota di mercato sul totale del settore “leasing e noleggio” del 3,22% posizionandosi al 6° posto nella classifica Assilea (Associazione Italiana Leasing). La quota di mercato della Società riconducibile al solo leasing finanziario si attesta al 5,31%.Credemleasing, che opera su tutto il territorio nazionale attraverso 17 filiali, nel 2023 ha puntato fortemente sulla transizione digitale del business e la continua ottimizzazione dei propri processi. Nell'ultimo anno, particolare enfasi è stata posta sugli interventi relativi alla preparazione ai temi legati alla sostenibilità , al fine di accompagnare le imprese clienti nel percorso di transizione energetica. Un'altra area di studio è la raccolta e l'utilizzo delle informazioni relative alle controparti e ai beni oggetto dei contratti di leasing, sia mobili sia immobili, fondamentali per adempiere ai nuovi aspetti normativi collegati a temi di sostenibilità da inserire nei bilanci delle imprese.E’ stata inoltre ulteriormente implementata la piattaforma digitale a disposizione della clientela con l’integrazione di modalità di riconoscimento da remoto e di dematerializzazione della documentazione. Nel corso del 2024 saranno estese alcune procedure informatiche anche ai fornitori ed ai periti coinvolti nelle attività della società, consentendo di coprire un numero sempre maggiore di fasi del processo di finanziamento con strumenti digitali. Ulteriori novità significative riguardano il programma dedicato ai partner esterni (vendor) che, grazie all'implementazione dei nuovi processi digitali e creditizi, sta registrando un aumento delle convenzioni e consente a Credemleasing di intensificare la distribuzione dei propri prodotti anche tramite canali terzi., riconoscendo l'importanza di offrire un'esperienza omnicanale dall’interazione semplice e flessibile”, ha dichiarato. “In linea con questo impegno”, ha aggiunto Melotti, “stiamo investendo in processi digitali (paperless) che rispecchiano i nostri valori aziendali ed accompagnano i clienti verso la transizione 5.0. Nel corso del 2023, abbiamo abbracciato i principi Teal ed avviato una trasformazione organizzativa che segua questi principi. Il 2024 segnerà un ulteriore passo avanti lungo questo percorso culturale”, prosegue Melotti, “con lo studio della tassonomia europea sui temi ESG,, in linea con le sfide ambientali e sociali del nostro tempo”, ha concluso Melotti.